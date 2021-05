Como Preparar Broa de Milho

A broa de milho ou pão de milho é uma receita bastante antiga, feita tradicionalmente em Portugal e no Brasil. A receita é feita com uma mistura de farinhas de milho e trigo, ou milho, trigo e centeio, às quais se adiciona a água e o fermento.

Tipo: Pastas

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: broa,milho,pão,broa de milho

Porção da receita: 6

Calorias: 288

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Leite

Manteiga

Farinha de trigo

Fubá

Ovo

Fermento químico

Sementes de erva-doce

Açúcar

Instruções de receita: Em uma tigela coloque a farinha de trigo, o fubá, o açúcar, a erva doce e o fermento químico e misture tudinho. Adicione a manteiga em temperatura ambiente e o ovo levemente batido, mexa com uma colher até ficar uma pasta húmida. Aos poucos vá adicionando o leite. De seguida, faça bolinhas e achate-as um bocado. Passe as bolinhas no fubá e coloque em uma assadeira untada e polvilhada com fubá. Asse em forno pré-aquecido a 200ºC por cerca de 20 minutos. Retire e bom apetite.