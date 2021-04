Como Preparar Brownie Recheado com Sorvete

Brownie é uma sobremesa de chocolate típico da culinária dos Estados Unidos. Brownie Recheado com Sorvete é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Norte-americana

Palavras-chave: brownie,sorvete,bolo,doce

Porção da receita: 6

Calorias: 528

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT2H50M

Tempo total: PT3H20M

Ingredientes da receita:

Chocolate ao leite fracionado

Ovos

Farinha de trigo

Chocolate em pó

Chocolate ao leite

Sorvete de flocos

Açúcar

Bicarbonato de sódio

Margarina

Instruções de receita: Derreta a manteiga e o chocolate ao leite picado em banho-maria ou usando um micro-ondas. Acrescente a farinha, o chocolate em pó, os ovos, o açúcar e o bicarbonato, mexe até obter uma massa bastante homogénea. Despeje em uma fôrma untada e forrada com papel-manteiga untado, e leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido, durante 30 minutos. Retire, espere amornar, desenforme e corte em quadrados de 5 cm x 5 cm. Corte os quadrados ao meio no sentido do comprimento e recheie com uma porção do sorvete. Coloque um palito de sorvete no centro do docinho e leve ao congelador por 2 horas. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no micro-ondas e banhe os brownies, escorrendo o excesso. Disponha sobre papel-manteiga e leve ao congelador por mais 20 minutos antes de servir. Bom apetite.