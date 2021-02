Cacana é uma planta rastejante com sabor amargo, que boa parte das famílias moçambicanas confeccionam para alimentar os seus. É uma receita bastante simples e que não necessita de tanta técnica. Veja o passo a passo da receita de hoje.

Tipo: Verduras

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: canana,vegetal,amendoin,coco

Porção da receita: 6

Calorias: 181

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT45M

Ingredientes da receita:

Cacana

Amendoim pilado

Coco ralado fresco

Sal

Água

Instruções de receita: Em um recipiente coloque a cacana e vá escolhendo as folhas mais frescas. Lave e reserve. Ferva a água em uma chaleira. Coloque o coco ralado em um recipiente e jogue pouca água quente, de seguida jogue água fria para temperar, para que a água esteja morna. Exprima o coco até ficar seco (sem água) e deixe à parte. Use um coador para retirar os restos coco no leite coco que se formou. Coloque o leite de coco em uma panela e deixe ferver. De seguida acrescente o amendoim e deixe cozinhar por um tempo ou até o conteúdo (leite de coco e amendoim) reduzir na panela. Coloque o sal na panela. Jogue as folhas da cacana na panela e deixe cozer por cerca de 5-7 minutos, para que a cacana não amargue. Caso prefira a cacana amarga, deixe por mais tempo. Retire e sirva. Pode servida com arroz branco ou com xima.