Caracata é um prato típico da zona Norte de Moçambique, predominantemente em Nampula e Cabo-Delgado. A Caracata é feita a partir da mandioca e proporciona a saciedade, o prazer de ter-se alimentado muito bem, biológica e culturalmente.

Tipo: Tradicionais

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: caracata,mandioca

Rendimento da receita: 5

Calorias: 198

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT50M

Ingredientes da receita:

Farinha de Mandioca seca

Água

Instruções da receita: A Caracata prepara-se com farinha de mandioca seca. Depois de colhida e processada, é colocada a ser e triturada, para extrair a farinha. Seu preparo envolve, inicialmente, a fervura de água em uma panela no fogo, em que é colocada a farinha sendo em seguida mexida até que fique cozida. É uma massa muito dura e densa, de consistência aderante e plástica, consumida geralmente com as mãos, o que exige que a pessoa tenha unhas ou as pontas dos dedos muito firmes para poder cortar, enrolar na palma da mão, mergulhar em um molho que pode ser de carne, peixe e engolir sem mastigar. Bom Apetite!