As chamussas fazem parte da nossa imensa lista dos sabores mais procurados em Moçambique. Decidi começar pelas chamussas de peixe pelo facto do nosso país ser rico em mariscos, além deste ser o tipo mais popular. Eu recomendo que use o peixe carapau para seguir esta receita, depois poderá experimentar outras espécies, se desejar. Ah algumas pessoas escrevem chamuças, e se tinha dúvidas em relação a isso que ela acabe agora! É CHA-MU-SSA, um prato de origem árabe!

Ingredientes que irá precisar

Para a massa

60 gramas de manteiga

250 gramas de farinha

Sal

óleo

Água

Para o recheio

250 gramas de peixe cozido

1 colher de café de garam massala ou outro tempero que preferir

1 cebola

1 raminho de hortelã (substituível)

10 grs de gengíbre fresco (substituível)

1 dente de alho

Sumo de limão (ou vinagre)

Sal

1 dl de óleo

Como Preparar Chamussas de Peixe

O Recheio

Leve o óleo ao lume num tacho ou algo semelhante

Deite cebola e o dente de alho picados

Deixe refogar até alourar a cebola

Adicione o garam massala, o gengibre ralado ou cortado às falhinhas e deixe refogar mais um pouco

Misture e envolva a carne de peixe passada no refogado

Tempere com sal, sumo de limão e a hortelã picada

Por ser o recheio, você é livre de fazer da forma que achar melhor, não é regra seguir os passos ou usar exactamente os ingredientes que recomendei.

A Massa

Deite a farinha com o sal e a manteiga numa tigela, mexa até a farinha absorver toda a manteiga

Adicione água suficiente para amassar até estar uma massa dura e maleável

Tire os bocadinhos de massa e com cada bocado forme uma bola que se estende com o rolo, até ficar fina, sobre a pedra da mesa enfarinhada

Forme círculos que se cortam ao meio

Em cada semicírculo coloque ao centro uma colher de chá (ou mais :-D) de recheio.

Molhe as bordas com clara de ovo, dobre em triângulos e frite em óleo quente até ficarem douradas.

Põe a escorrer sobre papel absorvente.

Não há lei para comer as chamussas, como como e com o que quiser!