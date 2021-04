Como Preparar Empadão de Carne

Empadão é um prato tradicional da culinária de Portugal e também popular no Brasil. Empadão de Carne é a receita escolhida para hoje. Veja o passo a passo.

Tipo: Recheados

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: empadão,carne,recheado

Porção da receita: 7

Calorias: 290

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT1H10M

Tempo total: PT1H40M

Ingredientes da receita:

Manteiga sem sal

Farinha de arroz

Gema

Molho de tomate

Azeitonas

Alho

Patinho moído

Lata de milho

Cebola

Salsinha

Temperos

Sal

Requeijão

Instruções de receita: Massa: Misture todos os ingredientes até formar uma massa que não grude nas mãos. Abra essa massa com um rolo e arrume no centro e nas laterais de uma forma de fundo removível. Deixe um pedaço da massa pra cobrir. Recheio: Refogue a cebola e o alho com um fio de azeite. Adicione a carne e coloque os temperos, mexa até ficar soltinha. De seguida adicione o milho, a azeitona, e o milho de tomate e deixe o milho reduzir bem. Por fim adicione a salsinha, desligue o fogo e deixe esfriar. Montagem: Adicione o recheio na torta e coloque por cima o requeijão. Abra o restante da massa que sobrou e cubra a torta, pincele com a gema e leve pra assar em forno pré-aquecido por aproximadamente 50 minutos, até douradinha. Sirva quente. Bom apetite.