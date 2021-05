Como Preparar Gelado de Nutella

Gelado é uma sobremesa à base de lacticínios como leite ou natas, e outros ingredientes. Para a pequenada e também para gente adulta, trazemos o Gelado de Nutella.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: gelado,nutella,picolé

Porção da receita: 4

Calorias: 298

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT3H

Tempo total: PT3H10M

Ingredientes da receita:

Leite

Nutella

Açúcar

Instruções de receita: Em um mixer ou batedeira coloque a Nutella com o leite e misture bem. Caso queira a sobremesa mais adocicada, adicione um pouco de açúcar. Despeje no molde para gelados. Deixe no congelador durante de 3 horas. Passado esse tempo, tire os gelados do molde e sirva.