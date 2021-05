Como Preparar Lasanha de Frigideira

Lasanha é tanto um tipo de massa formada por fitas largas, colocadas em camadas, e entremeadas com recheio e molho. Lasanha de Frigideira é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Pastas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: lasanha,queijo,pasta

Porção da receita: 5

Calorias: 309

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Queijo mussarela

Presunto

Requeijão cremoso

Creme de leite

Massa para lasanha

Azeite

Molho de tomate

Tomate

Alho

Cebola

Sal

Pimenta-do-reino

Instruções de receita: Aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, e frite a cebola e o alho até que fiquem dourados. Adicione o tomate, o molho, sal, pimenta e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue e reserve. Em uma frigideira anti-aderente grande, intercale camadas de molho, de massa, de requeijão misturado com creme de leite, de presunto e de queijo. Repita as camadas, terminando em queijo. Leve ao fogo baixo com a frigideira tampada até cozinhar a massa e derreter o queijo. Retire e sirva na própria frigideira. Bom apetite.