Lombo de Porco com Batatas

Para o confeccionar o prato de hoje usaremos o lombo da carne de porco, e para acompanhar usaremos as batatas. Veja como preparar o prato do dia – Lombo de Porco com Batatas.

Ingredientes

2 dentes de alho amassados

1 kg de Lombo de Porco

1 folha de louro

½ kg Batatas pequenas

Vinho branco q.b

Sal q.b

Azeite q.b

Colorau q.b



Como Preparar Lombo de Porco com Batatas

Temperar o lombo com o azeite, vinho, alho, colorau, sal e folha de louro e reserve-o em um pirex durante 1 hora. Depois leve ao forno e quando este estiver meio assado, corte em fatias e coloque-as no pirex, para terminar a cozedura no forno. Após a cozedura, retire e sirva. Pode acompanhar com arroz de legumes ou arroz branco. Bom apetite!