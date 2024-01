Como Preparar Lulas Guisadas

Finalmente consegui um tempo para levar uma receita nova ao portal, graças a mais um Guro da cozinha que encontrei nesta semana. Vamos juntos tentar preparar Lulas Guisadas e ver no que vai dar. Ah é a segunda vez que trago lulas aqui, a primeira vez foi na receita de Lulas no Forno.

Tipo: Mariscos

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: lulas,caril,marisco

Rendimento da receita: 4

Calorias: 228

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Lulas

Cebolas

Gemas

Manteiga

Mostarda

Tomate

Vinho branco

Coentro

Sal

Instruções da receita: Lave as lulas, retire a casca dura e corte-os como na imagem. Frite-os na manteiga, em fogo baixo. Pique a cebola e o tomate e junte ao vinho tinto, coentro picado e sal. Cozinhe em fogo baixo por 10 min. Adicione as lulas fritas com o restante e deixe cozinhar numa panela fechada por 15 min. Retire a panela do fogo e junte as gemas. Sirva com vinho branco e divirta-se!