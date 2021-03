Como Preparar Macarrão Cremoso com Calabresa e Creme de Batatas

Macarrão é um tipo de pasta alimentícia com o formato de tubos curtos. A receita para hoje é Macarrão Cremoso com Calabresa e Creme de Batatas.

Tipo: Pastas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: macarrão,calabresa,creme,batatas,massa

Porção da receita: 5

Calorias: 381

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT45M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Mussarela

Presunto

Batatas

Margarina

Molho de tomate

Tomates

Macarrão

Alho

Creme de leite

Calabresa

Cebola

Sal

Leite

Temperos

Coentro

Instruções de receita: Cozinhe o macarrão de acordo com o tempo da embalagem e reserve. Corte a calabresa em cubos e frite com a margarina, quando dourar coloque a cebola o tomate o alho e os demais temperos e deixe reduzir o liquido do tomate. Após cozinhar bem, coloque o molho de tomate e deixe cozinhando ate ferver, em seguida abaixe o fogo acerte o sal a gosto e coloque o creme de leite e desligue.Para o creme de batataBata no liquidificador as batatas cozidas aos poucos com leite e vá reservando já na panela que vai levar ao fogo, em seguida já na panela coloque margarina e o sal e deixe cozinhar bem ate borbulhar e sempre no fogo baixo mexendo e reserve.Para MontagemPara montar use uma travessa de vidro e forre a primeira camada com molho, depois o macarrão, mais molho, presunto, por cima a mussarela e por ultimo o creme de batata, e assim sucessivamente até finalizar a última camada com o creme de batata. Leve ao forno em 180ºC por 20 minutos. Sirva quente. Bom apetite.