Como Preparar Matapa

A Matapa é um dos pratos típicos mais saborosos e super nutritivos de Moçambique. Veja o passo a passo da receita escolhida para hoje.

Tipo: Tradicionais

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: matapa,folhas de mandioca,verdura

Porção da receita: 7

Calorias: 211

Tempo de preparo: PT35M

Tempo de cozimento: PT1H15M

Tempo total: PT1H50M

Ingredientes da receita:

Amendoim pilado

Folhas de mandioca

Alho

Coco fresco

Cebola

Sal

Instruções de receita: Lave as folhas de mandioca e deixa-as enxugar. Coloque em um pilão, o alho, o sal e as folhas de mandioca. Pile muito bem de modo que as folhas fiquem amassadas completamente. Coloque tudo numa panela e deixe ferver por cerca de 30 minutos. Coe o coco para obter o leite e reserve. Reserve também o amendoim pilado. Deite o leite de coco, juntamente com o amendoim pilado e a cebola na matapa e deixa ferver durante algum tempo. Assim que estiver pronto, retire do lume. Sirva ainda quente, com xima ou arroz branco. Bom apetite.