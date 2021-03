Como Preparar Merengue com Morango e Chocolate

Merengue é um doce feito de claras de ovos e açúcar. Venha aprender a preparar Merengue com Morango e Chocolate com a equipa MMO.

Tipo: Doces

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: merengue,morangos

Porção da receita: 2

Calorias: 370

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT45M

Tempo total: PT1H

Descrição do vídeo da receita: Açúcar Claras Gelatina sem sabor incolor Chocolate ao leite picado Creme de leite Morangos

Ingredientes da receita:

Morangos

Creme de leite

Chocolate ao leite

Gelatina sem sabor incolor

Claras

Açúcar

Instruções de receita: Usando uma batedeira, bata as claras em neve, acrescente aos poucos o açúcar e continue batendo até formar picos firmes. Acrescente o creme de leite e a gelatina hidratada e dissolvida de acordo com as instruções da embalagem e misture delicadamente. Junte os morangos picados e coloque em uma forma de 20 cm de diâmetro, com fundo removível. Leve ao refrigerador e deixe por lá até endurecer. Cobertura: Derreta o chocolate em banho-maria e misture o creme de leite. Desenforme o merengue e cubra com o chocolate. Decore com morangos e sirva em seguida.