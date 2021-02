Mil Folhas é o nome usado para denominar dois tipos de doce. Normalmente são feitos com massa folhada e recheado com um creme. Veja o passo a passo do doce de hoje.

Ingredientes

500 g de massa folhada

200 ml de leite

50 g de açúcar

50 g de açúcar de confeiteiro para polvilhar

2 gemas peneiradas

1 gema peneirada para pincelar

1 fava de baunilha ou 1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 colher de sopa de manteiga

Como Preparar Mil Folhas

Massa folhada:

Abra a massa com um rolo, polvilhe açúcar de confeiteiro e passe o rolo novamente, para fixar o açúcar. Corte a massa em rectângulos com 8×4 cm e coloque os pedaços em uma assadeira ligeiramente humedecida. Com um garfo, fure várias vezes cada rectângulo, pincele um pouco de gema na superfície e leve para assar a 180 ºC, por 20 minutos, até a massa ficar bem dourada e crocante. Retire do forno e deixe esfriar.

Creme de confeiteiro:

Em uma tigela, misture as gemas, a farinha de trigo, o amido e o açúcar e, com um batedor de arame mexa até formar um creme espumoso. À parte, em uma panela, aqueça o leite e a fava de baunilha aberta ao meio. Quando o leite levantar fervura, retire a fava de baunilha e junte metade do leite fervente ao creme de gemas (reservado) e misture bem. Volte a panela com o leite ao fogo e deixe ferver novamente. Em seguida, acrescente todo o creme e mexa bem. Deixe o creme ferver por cerca de três minutos, mexendo sempre. Retire do fogo, adicione a manteiga e misture até ela se dissolver por completo.

Para a montagem: