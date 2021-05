Como Preparar Mojito Cremoso

Mojito é um cocktail à base de rum branco originário de Cuba e tem mais de 100 anos. Mojito Cremoso é o drink escolhido para hoje. Veja o passo a passo.

Tipo: Bebidas

Cozinha: Cubana

Palavras-chave: mojito,cremoso,drink,bebida

Porção da receita: 4

Calorias: 189

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Água

Leite de coco

Leite condensado

Gelo

Suco de limão

Hortelã

Vodka ou rum

Açúcar

Mirtilo

Instruções de receita: Em uma panela, coloque o mirtilo macerado com açúcar e água. Deixe em fogo baixo até que se forme uma calda. Reserve até esfriar. Triture a hortelã com o suco do limão, e de seguida acrescente a vodka. Reserve. Use um mixer para bater o leite de coco, com leite condensado e gelo. Coe a vodka com hortelã e coloque nessa mistura de leite de coco. Coloque a calda por baixo e o líquido por cima. Óptimo drink.