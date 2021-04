Como Preparar Pão de Mel de Travessa

Pão de Mel é um doce de origem europeia, elaborado à base de mel, farinha de trigo, chocolate, manteiga, especiarias e ovos. Pão de Mel de Travessa é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Europeia

Palavras-chave: pão de mel,chocolate,doce

Porção da receita: 7

Calorias: 395

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT4H

Tempo total: PT4H15M

Ingredientes da receita:

Leite em pó

Leite condensado

Creme de leite

Doce de leite cremoso

Canela em pó

Pão de mel

Chocolate em pó

Chocolate meio amargo

Manteiga

Instruções de receita: Use o liquidificador e bata a bolacha até triturar. Em um recipiente coloque a bolacha triturada, o chocolate, a canela, o leite em pó e misture. Adicione o leite condensado e o creme de leite, e mexa até ficar homogéneo. Despeje metade em um refratário oval médio, alisando com uma espátula. Espalhe o doce de leite e cubra com o restante. Leve à geladeira por cerca de 3 horas. Para a cobertura, derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. Espalhe sobre o doce e leve à geladeira por mais 1 hora. Retire e sirva. Saboreie essa doçura.