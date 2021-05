Como Preparar Pão Doce Caseiro

Pão Doce é uma receita simples e deliciosa para acompanhar o chá da tarde. Na receita de hoje trazemos uma receita caseira: Pão Doce Caseiro.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: Pão doce,pão

Porção da receita: 5

Calorias: 301

Tempo de preparo: PT50M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT1H05M

Ingredientes da receita:

Leite fresco

Açúcar

Leite em pó

Ovos

Margarina

Fermento biológico

Trigo

Sal

Instruções de receita: No liquidificador bata todos os ingredientes, menos o trigo. Passe a mistura do liquidificador para uma bacia e acrescente o trigo aos poucos. Assim que a massa ficar no ponto, deixe repousar para que possa crescer até dobrar o tamanho. Faça bolinhas e modele em pães. Deixe repousar para que possam crescer novamente. Asse em temperatura de 200°C, durante 15minutos. Retire e sirva. Bom apetite.