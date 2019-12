Como Preparar Pastéis de Belém

Os Pastéis de Belém são também conhecidos como pastéis de nata, são uma das mais populares especialidades da doçaria portuguesa. Para hoje temos: Pastéis de Belém.

Massa Folhada:

Creme:

Numa superfície plana coloque a farinha e abra uma cavidade ao centro da mesma.

Deite nela uma pitada de sal e apenas água (coloque a restante água aos poucos).

Comece a misturar a farinha no centro com a água, amassando de dentro para fora.

Amasse bem até ficar uma massa elástica e homogénea que se descola das mãos (se for necessário acrescente mais água ou farinha).

Faça uma bola com a massa, dê um corte em formato de cruz e polvilhe-a com farinha.

Coloque num recipiente fechado com um pano (coloque dentro do microondas desligado) e deixe repousar por 30 minutos.

Entretanto, misture as duas margarinas (que devem estar amolecidas em temperatura ambiente) com o auxilio de um garfo e amasse-as bem com o mesmo (coloque um pedaço de uma margarina sobre o pedaço de outra e pressione com o garfo, esmagando-as e fundindo-as). Faça uma massa com as margarinas e divida-a em três pedaços iguais.

Sobre uma superfície enfarinhada, estende a massa que esteve a repousar, e estique-a com um rolo da massa até conseguir um rectângulo com espessura muito fina e lisa.

Muito ao de leve, e com uma espátula, coloque 1 das 3 partes da margarina (reserve os outros 2) sobre a massa e espelhe-a muito bem mas tendo o cuidado de não chegar ás bordas.

Em seguida, dobre as abas da massa para dentro (como se fosse um livro) de modo a que elas se encontrem/fundam ao centro, unindo bem as pontas. Dobre novamente a massa, mas desta vez, una uma ponta à outra no sentido do comprimento.

Estenda novamente a massa em forma de rectângulo e execute o mesmo procedimento que acabou de fazer, faça isto mais duas vezes, usando a restante margarina.

Por último, torne a estender a massa com o rolo formando o rectângulo e, com as mãos, enrole no sentido do comprimento como se fosse um charuto e esticando-a o máximo possível à medida que vai enrolando (isto no sentido do comprimento).

Em seguida, corte o rolo de massa em pedaços e coloque-os nas formas (que devem estar previamente untadas com margarina) com a parte cortada virada para cima.

Com os polegares, comece a fazer pressão no centro da massa e espalhe-a até aos bordos de forma a que estes fiquem mais grossos, ficando a massa mais fininha no fundo, mas sem a romper (faça este processo molhando frequentemente os dedos em água fria, isto possibilitará uma melhor moldagem). Ou compre massa folhada pronta (se for o caso)