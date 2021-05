Como Preparar Pavê de Torta Holandesa

Pavê é um doce feito em camadas de creme e bolachas ou pedaços de bolo que compõem a sobremesa. A receita escolhida para hoje é Pavê de Torta Holandesa.

Tipo: Doces

Cozinha: Holandesa

Palavras-chave: pavê,torta,doce

Porção da receita: 8

Calorias: 419

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT1H30M

Tempo total: PT1H50M

Ingredientes da receita:

Açúcar

Gemas

Leite condensado

Creme de leite

Leite

Gelatina incolor em pó

Bolacha de maisena

Bolacha com chocolate

Chocolate em pó

Instruções de receita: Misture em uma panela, o leite condensado, o leite e as gemas peneiradas. Leve ao fogo brando, mexe sem parar até o conteúdo engrossar. Deixe esfriar. Hidrate e dissolva a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Misture metade dessa gelatina no creme de leite condensado e reserve o remanescente. Em uma tigela, misture o creme de leite, o açúcar, o chocolate em pó e o restante da gelatina reservada. Nas laterais de um refratário, distribua as bolachas, para que fiquem em pé. Monte o pavê alternando camadas de bolachas de maisena umedecidos no soro, e camadas do creme de leite condensado. Cubra com o creme de chocolate e leve à geladeira até firmar. Decore com as bolachas. Bom apetite.