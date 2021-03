Como Preparar Pavê Galak

Pavê é um doce composto por camadas de creme e biscoitos ou pedaços de bolo que compõem a sobremesa. A receita escolhida para hoje é Pavê Galak.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pavê,galak

Porção da receita: 4

Calorias: 361

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT2H30M

Tempo total: PT2H50M

Ingredientes da receita:

Biscoito champagne

Tabletes de chocolate galak

Chocolate branco

Leite fresco

Leite condensado

Creme de leite

Tablete de chocolate

Cerejas

Maisena

Instruções de receita: Em uma panela, coloque o leite condensado, duas medidas (da lata) de leite fresco, a maisena e leve ao fogo mexendo sempre até engrossar. Retire do fogo, acrescente um tablete de chocolate galak e mexa bem até o chocolate derreter e incorporar ao creme. Quando esfriar misture o creme de leite e reserve. Humedeça os biscoitos no leite restante e forre o fundo de um recipiente refractário rectangular (22cm x 35cm). Despeje o creme reservado e outra camada de biscoitos. Espalhe o restante do creme e cubra com o tablete de chocolate galak ralado no ralo grosso, usando o tablete de chocolate ao leite para deixar uma cobertura mista (opcional). Leve à geladeira por cerca de 2 horas. Sirva de seguida.