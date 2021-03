Como Preparar Peixe ao Molho de Coco

Peixe é uma proteína animal extremamente delicada e magra. Além disso é bastante saudável e deliciosa. A receita escolhida é Peixe ao Molho de Coco.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: peixe,molho de coco

Porção da receita: 2

Calorias: 289

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT40M

Ingredientes da receita:

Leite de coco

Páprica

Coentro

Pimentões

Peixe

Cebola

Azeite

Tomates

Alho

Cominho em pó

Óleo

Sementes de coentro

Suco de lima

Suco de laranjas

Sal

Instruções de receita: Misture o suco de lima, o suco de laranja, o alho amassado, o cominho, a páprica, o coentro em pó e o sal em uma pequena vasilha. Deixe os pedaços de peixe marinando por entre uma e duas horas. Aqueça o óleo para preparar o refogado, que será a base do molho. Junte as cebolas, tomates, pimentões picados e sal, e cozinhe por cerca de 5 minutos em fogo médio. Adicione o leite de coco, misturando bem, e cozinhe por cerca de dez minutos. Se preferir um molho mais grosso (pode engrossá-lo com meia colher de chá de amido de milho). Adicione os filés de peixe, cubra parcialmente e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 a 25 minutos. Junte o coentro e sirva com arroz e bananas-da-terra maduras fritas.