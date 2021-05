Como Preparar Petit Gateau

Petit Gateau é uma sobremesa composta por um pequeno bolo de chocolate com casca crocante e recheio suave que é convencionalmente servido quente com sorvete de baunilha em um prato.

Tipo: Sobremesa

Cozinha: Francesa

Palavras-chave: petit gateau,bolo,doce

Porção da receita: 1

Calorias: 273

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT30M

Ingredientes da receita:

Chocolate meio amargo

Ovos

Gemas

Manteiga sem sal

Farinha de trigo

Açúcar

Instruções de receita: Comece derretendo a manteiga e o chocolate em banho-maria. Numa batedeira junte os ovos e as gemas com açúcar e bata até a mistura ficar clara. Acrescente o chocolate derretido e a farinha de trigo, e vá misturando com a ajuda de uma espátula. De seguida unte as forminhas de cupcake, passe trigo e coloque a massa. Pré-aqueça o forno e leve para assar durante 6 a 10 minutos, em fogo alto até os bolinhos crescerem, mas devem ficar molinhos (não deixe endurecer). Desenforme ainda quente e sirva de imediato no prato acompanhado com sorvete de baunilha. Bom apetite.