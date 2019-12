A Picanha é um tipo de corte de carne bovina. A origem do nome Picanha advém do tratamento talhante Italiano, nomeadamente do corte Picatta. Hoje iremos ensinar a confeccionar Picanha Recheada.

Ingredientes

1 picanha

Sal grosso à gosto

Recheio:

150 g de bacon picado

2 colheres de sobremesa de salsa picada

1 cebola

1 tomate cortado em cubos

1 chávena de linguiça calabresa cortada em cubos

1 colher de sobremesa de orégano

1/2 pimenta vermelha picada

1/2 chávena de provolone ralado

Como Preparar Picanha Recheada