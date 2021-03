Como Preparar Robalo ao Forno Assado com Batatas

Robalo é um peixe é um peixe que vive em baías, estuários, manguezais e rios. Na receita de hoje temos Robalo ao Forno Assado com Batatas.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: robalo,batatas,peixe

Porção da receita: 3

Calorias: 267

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Batatas

Tomate cereja

Mini cebola

Robalo

Azeitonas

Mostarda

Azeite

Suco de limão

Sal

Alecrim

Pimenta

Instruções de receita: Misture o azeite, o limão e a mostarda. Em um recipiente, coloque o robalo para marinar 20 minutos nessa mistura. Para preparar ao forno, coloque o robalo num refratário com as cebolas, as batatas, o tomates e as azeitonas e tempere tudo com sal, pimenta e alecrim. Deixe assar por 20 minutos em fogo alto ou até dourar na parte de cima do peixe. Para servir, coloque tudo em uma travessa bonita e finalize com um fio de azeite extravirgem e ramos de alecrim. Sirva quente.