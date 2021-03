Como Preparar Rocambole de Carne de Pato

Rocambole é um prato prático e simples de ser confeccionado. Hoje iremos aprender a preparar o Rocambole de Carne de Pato.

Tipo: Carnes

Cozinha: Norte-americana

Palavras-chave: rocambole,carne,pato

Porção da receita: 2

Calorias: 210

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT1H05M

Tempo total: PT1H20M

Ingredientes da receita:

Presunto

Mussarela

Carne moída de pato

Cebola

Creme de cebola

Tomates

Molho de tomate

Requeijão em bisnaga

Sal

Orégano

Pimenta do reino

Instruções de receita: Misture a carne com o creme de cebola, coloque a carne sob um papel alumínio ou papel aderente e forme um rectângulo. Tempere com sal e pimenta do reino de leve. Para o recheio, primeiro coloque as fatias de presunto e deixe um espaço mais ou menos de 2 dedos das bordas. Coloque a mussarela, requeijão, tomate, cebola e salpique o orégano. Para enrolar o rocambole, aperte bem as laterais e a emenda para o recheio não vazar. Leve ao forno com papel alumínio, durante 1 hora à 200ºC. Assim que estiver pronto, retire e cubra com molho de tomate e volte a colocar no forno por 10 minutos. Sirva quente e bom apetite.