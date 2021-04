Como Preparar Rolo de Lasanha

Lasanha é tanto um tipo de massa ou pasta formada por fitas largas, que são colocadas em camadas e entremeadas com recheio e molho. Rolo de Lasanha é receita escolhida para hoje.

Tipo: Pastas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: lasanha,massa,pasta

Porção da receita: 7

Calorias: 421

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT40M

Ingredientes da receita:

Molho de tomate

Carne moída

Azeite extra virgem

Alho

Manjericão

Orégano

Cebola

Massa para lasanha

Azeite de oliva

Água

Ricota

Queijo pecorino

Mussarela

Ovo

Parmesão

Sal

Pimenta-do-reino branca

Salsinha

Instruções de receita: Molho: Coloque uma colher de sopa de azeite em uma panela antiaderente. Desmanche a carne moída na panela, acrescente a cebola e deixe cozinhar, mexe até dourar. Acrescente o molho de tomate, o alho picado, o manjericão, orégano e uma colher de sopa de azeite e misture bem. Tempere com sal e pimenta a gosto, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo. Depois de pronto, retire e reserve. Massa: Cozinhe o macarrão de lasanha em uma panela grande com água fervente, juntamente com o sal e o azeite de oliva. Deixe-a ao dente. Assim que a massa estiver cozida, acomode a massa, uma única camada, sobre papel manteiga. Recheio: Misture em uma tigela grande a mussarela, a ricota, o ovo, o sal e a pimenta. Junte a salsinha fresca picada. Acrescente o queijo parmesão e o queijo pecorino e mexa muito bem.