As saladas são vegetais compostos por vários alimentos diferentes, muitas vezes com cores contrastantes e geralmente comidas frias. Hoje temos Salada de Batata com Atum.

Ingredientes

3 latas de atum em água

2 colheres de sopa de maionese

2 colheres de sopa de creme azedo

1 batata cozida e cortada em cubos

1 cenoura cozida e picada

1 lata de grãos de milho escorrido

1 lata de carapau

1 pacote de massa cozida e escorrida

1 pacote de milho torrado ou biscoitos salgados

1 pimenta vermelha picada

1 colher de café de mostarda

1 pitada de sal e pimenta do reino a gosto

1 molho alface em tiras finas

Como Preparar Salada de Batata com Atum