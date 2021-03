As saladas são preparações culinárias compostas por vários alimentos diferentes, muitas vezes com cores contrastantes. Salada de Batata com Molho de Maionese e Iogurte é a receita escolhida para hoje.

Ingredientes

Base da salada

2 cebolas

1 kg de batatas brancas (para cozer)

Molho

175 g de maionese

75 g de iogurte natural

4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Sal e pimenta a gosto

Cebolinhas frescas a gosto

Como Preparar Salada de Batata com Molho de Maionese e Iogurte