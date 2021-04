As saladas são preparações culinárias compostas por vários alimentos diferentes, muitas vezes com cores contrastantes e geralmente comidas frias. Salada de Grão-de-Bico com Atum é a receita escolhida para hoje.

Ingredientes

500 g de grão-de-bico

100 g de azeitonas verdes picadas

2 latas de atum em conserva

1 pimentão vermelho

1 pimentão verde

1/2 chávena de azeite de oliva

Sal a gosto

Pimenta-calabresa a gosto

Salsa (ou salsinha) picada a gosto

Como Preparar Salada de Grão-de-Bico com Atum