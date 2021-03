Como Preparar Salpicão de Camarão

Salpicão é uma receita brasileira, que geralmente é confeccionada usando ingredientes diversos. Salpicão de Camarão é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Salteado

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: salpicão,camarão

Porção da receita: 3

Calorias: 119

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT30M

Ingredientes da receita:

Sal

Cebolinha verde

Azeite virgem

Cenouras

Alho

Azeitonas verdes

Pimenta

Batata palha

Filé de camarão

Instruções de receita: Comece por lavar o filé de camarão no escorredor. Deixe escorrer a água e coloque o camarão sobre um pano para secar bem. Tempere o camarão com ervas finas da sua preferência. Lave e rale as cenouras e reserve. Esquente o azeite em uma frigideira. Junte o alho e, assim que começar a dourar, junte o camarão. Deixe saltear no azeite de alho por 3-5 minutos e tempere com sal. Coloque as azeitonas, a pimenta biquinho picada, a cebolinha triturada e a cenoura ralada em uma saladeira e misture tudo. Junte o camarão e metade da batata palha. Regue com um fio de azeite e, se necessário, corrija o sal. Decore com o restante da batata palha em redor.