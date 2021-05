Como Preparar Sanduíche de Presunto

O sanduíche é um tipo de lanche que consiste em duas fatias de um pão, que entre as quais é colocada carne, queijo ou outro tipo de alimento. A receita escolhida para hoje é Sanduíche de Presunto.

Tipo: Sandes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: sanduíche,presunto,sandes

Porção da receita: 1

Calorias: 261

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT20M

Ingredientes da receita:

Presunto

Mussarela

Tomates

Mostarda

Salsinha

Pão francês

Cebola roxa

Azeite

Vinagre

Sal

Pimenta do reino

Folhas de alface

Instruções de receita: Em uma tigela coloque a cebola roxa, os tomates, a salsinha e o azeite. De seguida tempere com sal e pimenta do reino, misture bem e reserve. Passe a mostarda em uma metade do pão francês, coloque as fatias de queijo e depois as fatias de presunto. Coloque a mistura feita acima, as folhas de alface e feche com a outra metade do pão. Sirva e bom lanche.