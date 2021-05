Como Preparar Sanduíche de Rosbife

O sanduíche é um tipo de lanche que consiste em duas fatias de um pão, que entre as quais é colocada carne, ou outro tipo de alimento. Na receita de hoje trazemos Sanduíche de Rosbife.

Tipo: Sandes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: sanduíche,rosbife,sandes,carne

Porção da receita: 2

Calorias: 269

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT45M

Ingredientes da receita:

Rosbife

Manteiga

Alho

Pães

Mostarda

Alcaparras

Óleo

Sal

Pimenta-do-reino

Ramos de tomilho

Azeite

Instruções de receita: Use um garfo grande, para furar os medalhões do rosbife redondo. Esfregue com as mãos sal e pimenta-do-reino a gosto nos dois lados de cada carne e coloque um fio de óleo. Em uma frigideira quente, coloque os medalhões, doure os dois lados e as laterais durante 5 minutos. Desligue o fogo e transfira para um saco plástico hermético, acrescente ramos de tomilho a gosto, o alho cortado ao meio e a manteiga cortada em cubos. Feche o saco, apenas deixe uma ponta aberta. Coloque o saco dentro de uma tigela com água. Feche o saco completamente. Reserve. Dentro de uma panela, coloque um escorredor de arroz de alumínio e encha a panela com água. Leve ao fogo bem baixo e, quando a água chegar a 50º C, coloque o saco fechado com os medalhões dentro da panela e cozinhe por 30 minutos. Retire o saco da água e os medalhões de dentro do saco. Fatie bem fino cada medalhão e coloque num prato de servir. Transfira o caldo da carne que sobrou no saco para um processador, acrescente as alcaparras, a mostarda e bata até obter um molho. Regue sobre a carne fatiada, adicione azeite. Sirva no pão de seguida. Bom apetite.