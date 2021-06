Como Preparar Sopa de Feijão com Folhas de Nabo

Sopa é uma comida líquida ou pastosa. Geralmente é confeccionada com ingredientes diversificados. Na receita de hoje trazemos Sopa de Feijão com Folhas de Nabo.

Tipo: Sopas

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: sopas,folhas de nabo,caldo,creme

Porção da receita: 4

Calorias: 218

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT55M

Ingredientes da receita:

Feijão vermelho

Cenouras

Nabo

Courgete

Cebola

Batata

Folhas de nabo

Sal

Azeite

Instruções de receita: Lave todos legumes e descasque-os. Coloque em uma panela um fio de azeite e salteie a cebola, duas cenouras, a curgete e o nabo partido em pedaços. Adicione as 300 g de feijão vermelho cozido, acrescente água até cobrir os legumes e tempere com um pouco de sal. Deixe cozinhar até os legumes estarem macios. Corte uma cenoura e a batata em cubinhos pequeninos. Reserve. Assim que os legumes estiverem cozidos e macios, triture a sopa até obter um creme homogéneo. Deixe levantar novamente fervura e acrescente as folhas de nabo ripadas e previamente lavadas, cenoura e batata em cubinhos e o restante feijão cozido. Deixe cozinhar até todos os legumes estejam macios. Sirva bem quente. Bom apetite.