Como Preparar Torta de Chocolate com Biscoito

Torta é um alimento cozido ao forno, feito com massa de farinha e recheado com ingredientes variados. Torta de Chocolate com Biscoito é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: torta,chocolate,biscoito,doce

Porção da receita: 4

Calorias: 407

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT4H20M

Tempo total: PT2H40M

Ingredientes da receita:

Natas

Leite condensado

Chocolate em pó

Leite

Bolacha maria

Instruções de receita: Misture em uma tigela, o leite condensado, o chocolate em pó e as natas, até que o creme fique liso e homogêneo. Em uma travessa menor, faça uma camada de bolachas maria sabor chocolate umedecidos no leite. Coloque por cima uma camada do creme de chocolate. Repita o processo duas ou três vezes, desde que finalize com o creme de chocolate. Decore a gosto e leve ao refrigerador durante 4 horas antes de servir. Sirva gelado e bom apetite.