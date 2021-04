Como Preparar Torta Gelada de Morango

Tota é doce cozido ao forno, feito com massa de farinha e recheado com ingredientes variados, doces ou salgados. Torta Gelada de Morango é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: torta,morango,doce

Porção da receita: 6

Calorias: 388

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT4H35M

Tempo total: PT4H55M

Ingredientes da receita:

Bolachas de maisena

Manteiga sem sal

Gelatina de morango

Morangos

Açúcar

Creme de leite

Água quente

Água gelada

Chantilly

Morangos

Instruções de receita: Massa: Use o liquidificador para triturar as bolachas. Acrescente a manteiga e bata. Caso a massa não esteja no ponto, coloque um pouco de água. Coloque a massa dentro de uma fôrma de fundo removível de 21 cm de diâmetro, cubra o fundo e as laterais. Leve à geladeira. Recheio: Dissolva a gelatina na água quente, de seguida, acrescente a água gelada e mexe bem. No liquidificador, bata o creme de leite com o açúcar e uma chávena de morangos picados. Enquanto bate o creme, adicione a gelatina e assim que a mistura estiver homogénea, desligue o liquidificador. Adicione o restante dos morangos picados, misture usando uma colher e sirva o creme sobre a massa. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Decore com chantilly e morangos. Bom apetite.