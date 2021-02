Torta é um alimento cozido ao forno, feito com massa de farinha e recheado com ingredientes variados. Hoje temos Torta Suculenta de Batata com Calabresa.

Ingredientes

4 ovos

3 chávenas de leite

3 chávenas de farinha de trigo

2 claras em neve

1 caixa de creme de leite

1 chávena de batata cozida e espremida

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de fermento em pó químico

1/2 chávena de óleo

Margarina a gosto para untar

Farinha de trigo a gosto para untar

Recheio

2 linguiças calabresa em cubos

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

Cheiro-verde picado a gosto

Como Preparar Torta Suculenta de Batata com Calabresa