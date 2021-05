Vinho quente ou quentão é uma bebida quente de origem europeia. É uma bebida tipicamente alcoólica, feita com base no vinho tinto e especiarias. Hoje, na receita do MMO trazemos o Vinho Quente.

Ingredientes

400 ml de água morna

250 g de açúcar cristal

2 peras cortadas em cubos

2 maçãs vermelhas cortadas em cubos

1 garrafa de vinho tinto seco

1 casca de laranja

Suco de um limão

Cravo a gosto

Canela a gosto

Cardamomo a gosto

Como Preparar Vinho Quente

Em uma panela misture o açúcar cristal e 100 ml de água morna, e deixe diluir o conteúdo. Leve para fogo brando, e adicione o cravo, a canela, o cardamomo, a casca de laranja e o suco de limão, e deixe até ficar bem caramelizado. Adicione o vinho e mais 300ml de água morna, misturando bem e deixando ferver por mais 5 minutos. Retire do fogo e de seguida adicione as frutas cortadas. Sirva ainda quente.