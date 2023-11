Como Preparar Mucuane

Para quem já aprendeu a preparar a matapa com caranguejo, não encontrará nenhuma novidade aqui, Mucuene é o nome que a matapa recebe na Zambézia. Eu trouxe aqui a receita com algumas modificações (sem o caranguejo), para que tiver esquecido.

Tipo: Tradicionais

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: mucuane,matapa

Rendimento da receita: 5

Calorias: 286

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT1H15M

Ingredientes da receita:

Folhas de mandioca

Papaia

Camarão fresco

Coco

Tomates

Cebola

Instruções da receita: Descasque o camarão, dê um golpe ao longo do dorso e tira a tripa. Busque as folhas tenras de mandioca e tira-lhe as nervuras centrais Leva as folhas escolhidas ao pilão e faça o que tem que ser feito Mergulhe a pasta obtida numa panela com água e leve ao fogo. Depois da água secar, junte o leite de coco e sal A meio da cozedura adicione a cebola e o tomate cortados em pedaços grossos Na parte final da cozedura, adicione o camarão e a papaia cortada em cubos pequenos. Acompanha com arroz ou xima. Bom apetite