Eu não sou muito adepto de abóbora, por isso precisei de ajuda com esta receita. Não tenho muito que falar porque não preparei. Apenas dizer que é comum encontrar a abóbora no mercado do Zimpeto a bons preços.

Ingredientes que irá precisar

900g de abóbora descascada cortada em cubos

01 xíc. (chá) de de açúcar cristal

1/2 xíc. (chá) de água

20 cravos-da-índia

100g de coco ralado

Como Preparar Abóbora com Coco

Em uma panela grande, coloque nessa sequência: a água, o açúcar, a abóbora e os cravos.

Leve ao fogo baixo e tampe. De tempos em tempos, verifique como o doce está, mexendo sempre, até a abóbora começar amolecer. (você vai perceber que ela vai aparentar estar “desfiando”). Continue checando e mexendo. Quando a água tiver diminuído e o doce estiver quase seco, adicione o coco ralado e misture até estar bem incorporado. Desligue o fogo quando a água tiver secado por completo.

Armazene o doce em potes de vidro e leve-os para gelar. Para servir, coloque-os em copinhos plásticos pequenos e decore com cravo-da-índia.

Créditos da receita vão para o blog Cozinhar é preciso.

Instruções da receita: Em uma panela grande, coloque nessa sequência: a água, o açúcar, a abóbora e os cravos. Leve ao fogo baixo e tampe. De tempos em tempos, verifique como o doce está, mexendo sempre, até a abóbora começar amolecer. (você vai perceber que ela vai aparentar estar "desfiando"). Continue checando e mexendo. Quando a água tiver diminuído e o doce estiver quase seco, adicione o coco ralado e misture até estar bem incorporado. Desligue o fogo quando a água tiver secado por completo. Armazene o doce em potes de vidro e leve-os para gelar. Para servir, coloque-os em copinhos plásticos pequenos e decore com cravo-da-índia. Créditos da receita vão para o blog Cozinhar é preciso.

