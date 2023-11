Como Preparar Xiguinha de Cacana

Este é mais um prato exclusivo daqui em casa. Cacana hum, não importa como é preparada pra mim sempre amarga, por isso não sou adepto, contam-se as vezes que já comi. Isso não quer dizer que a cacana não seja deliciosa, conheço pessoas que ficam com água na boca só pelo nome, é possível que esse vá ser o seu caso com a Xiguinha.

Tipo: Tradicionais

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: xiguinha,cacana,mandioca

Rendimento da receita: 6

Calorias: 290

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT50M

Ingredientes da receita:

Mandioca

Folhas de cacana

Amendoim pilado

Sal

Instruções da receita: Lave bem a cacana várias vezes até que fique completamente limpa. Escolha as melhores folhas e ferva em água e sal por dez minutos. Depois, coe a água em que se ferveu e coloca-se me panela para ferver a mandioca. Junta-se o amendoim pilado e depois as folhas. Deixe ferver mais e reserve. Pode-se usar folhas de feijão nhemba em substituição da cacana e a batata doce em substituição da mandioca.